تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه الفقيد الشيخ المقريء ( نورين محمد صديق) وهو يصحح لطفلة سودانية حفظها من القرآن الكريم بحنان الأبوة. وبدت الطفلة وفق صحيفة السوداني تقرأ عليه سورة العلق، وهو يصحح لها، وعندما أعادها عليها بتلاوته الندية وصوته العذب، دهشت الطفلة قائلة: ( عايز اقول ليك شىء صوتك يشبه صوت المسجل)، في إشارة لاذاعة القرآن الكريم التي دوماً ما يطل عبرها صوت الفقيد. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حوار لطيف للفقيد (نورين) مع طفلة تَشبِه صوته بـالـ (المُسجِل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.