تشكيل مجلس التخطيط الاستراتيجي بالشمالية

أصدرت والي الولاية الشمالية، بروفيسور آمال محمد عز الدين، قرارًا قضى بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالولاية الشمالية برئاستها وعضوية آخرين وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي عضوًا ومقررًا.
وحدد القرار مهام واختصاصات المجلس والمتمثلة في تحديد موجهات وأهداف الخطط التشغيلية على ضوء الاستراتيجية القومية وإجازة خطط وبرامج مشروعات الاستراتيجية الولائية، وفحص برامج وخطط التنمية الولائية التي تقترحها الأجهزة الفنية قبل إقرارها بواسطة مجلس الوزراء، وإعداد مقترح البرامج المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية الولائية ودراسة وتقويم التقارير ومراجعة تنفيذ الخطط ووضع السياسات اللازمة لتصحيح مسار الخطط والبرامج وإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة، وإصدار لائحة لتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته.
كما أصدرت وفق ( سونا) قرارًا آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي برئاسة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة، وأمين عام حكومة الولاية رئيسًا مناوبًا وعضوية آخرين، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي عضوًا ومقررًا .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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