شمال دارفور تتعهد بتوفير الرعاية لمرضى السكري الأطفال

تعهد والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، بدعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة على المستويين المركزي والولائي من أجل توفير الخدمات الصحية اللازمة لمرضى السكري من شريحة الأطفال، معلنًا في ذلك استعداد حكومته لتوفير الدعم المالي اللازم لتسيير عيادة مرضى السكري من الأطفال بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه الاثنين بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بالفاشر، موفد وزارة الصحة الاتحادية وعضو المنظمة السودانية لتعزيز برامج السكري وجمعية أطفال السكري والغدد الصماء الدكتور سليمان عبد الجبار عبدالله، والذي بحث معه كيفية تكثيف الجهود وتبادل الأدوار بين حكومة الولاية والمنظمة لتعزيز الجهود من أجل توفير الخدمات الصحية اللازمة لمرضى السكري من الأطفال.

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