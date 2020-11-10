الافراج عن كتب صودرت في العهد البائد

أعاد جهاز المخابرات العامة – قطاع النشاط الثقافي – عدداً من الكتب التي صودرت في العهد البائد من منافذ مختلفة، منها المطار ودور النشر والمكتبات والمعارض، للمصنفات الفنية والادبية بحسب العربية – السودان
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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