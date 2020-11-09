شهود عيان: طلائع الفارين من القتال بالتقراي يعبرون الحدود للسودان

عبرت الحدود السودانية مساء الاثنين اول تدفقات المتأثرين بالصراع الدائر داخل اثيوبيا بين جماعات اقليم التقراي التي تمردت على الجيش الفدرالي وقيادته في اديس ابابا

واشار شهود عيان لوكالة السودان للأنباء الى عبور طلائع الفارين مساء اليوم الى منطقة اللقدي الحدودية شمال شرق القضارف بمحلية الفشقة وهي تضم “اربعة اسر بجانب ثلاثين من افراد الجيش الفدرالي الاثيوبي من قبائل الامهرا باسلحتهم” .