ارتفاع مُعدّلات الوفيات بدار بالمايقوما للأطفال

أَكّدَ مصدر أنّ مُعدّل الوفيات بدار المايقوما للأطفال فاقدي الوالدين ارتفع من حالة واحدة إلى (20 – 50) حالة في الشهر، أي بمعدل 400 حالة وفاة سنوياً نتيجة لفقد السوائل والإسهالات،
وأشار المصدر وفق صحيفة السوداني الى أن السبب الرئيس بالإصابات هو عدم النظافة نسبةً لنقص عدد الأمهات بالدار وغياب المتواجدات في بعض الأحيان بسبب ضعف المرتبات, كما جزم ذات المصدر بأن التبرعات التي تأتي من خارج البلاد لا تستفيد منها الدار ولا تُرى، مشيراً إلى أنها كثيرة وتورد لوزارة المالية عبر أورنيك 15.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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