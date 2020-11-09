السودان يعرب عن بالغ قلقه بشأن تطورات الأحداث في إثيوبيا

عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم, جلسته بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي, حيث تطرق الاجتماع إلى عدة موضوعات من بينها تطورات الأحداث في إثيوبيا.
وأوضح اللواء (م) يس إبراهيم يس وزير الدفاع أن السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا ويدعو كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس, كما يعبر السودان عن قلقه البالغ مما قد يترتب جراء الاقتتال في إثيوبيا .
وقال وزير الدفاع وفق صحيفة السوداني إن السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض. كما سيحث المجتمع الدولي والإقليمي للقيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في إثيوبيا الشقيقة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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