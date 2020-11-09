إقالة مديري البترول والأراضي في الجزيرة

أقال والي الجزيرة عبد الله الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم الاثنين، مدير إدارة البترول بالولاية، ومدير مصلحة الأراضي بالولاية من منصبيهما وفق قراراين منفصلين. بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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