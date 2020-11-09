اطلالة درامية جديدة للفنانة (سهام بدر) على ( Youtube )

فرغت الفنانة المسرحية والدرامية سهام بدر تصوير سلسلة من الأعمال الدرامية بعنوان ( مسافات ) وقالت سهام لكوش نيوز أن السلسلة خاصة بى Youtube وتم انتاجها بمشاركة وتعاون فرقة مراقى الفنية واشادت نجمة مسلسل دار المطلقات بنجوم وكوادر الفرقة واشارت الى أن هذه السلسلة تعتبر تجربتها الأولى فى هذا المضمار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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