مفرح يثني على منهج أهل التصوف

أثنى وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، على منهج أهل التصوف في الدعوة بالحسنى، وقال إن العديدين اهتدوا على أيديهم وسلكوا طريق الصواب وأصبحوا من رُوّاد المساجد، مجدداً دعوته بأن يكون شعار احتفال المولد النبوي (مولد بلا عنف).
وأوضح مفرح وفق صحيفة السوداني خلال زيارته دار المرايا التجانية بحي الطائف بالخرطوم الاثنين، أنه لم تسجل خلال عامين أي مشاكل بين الطرق والجماعات الدينية، ودعا كل الطوائف والجماعات الى ترك الخلافات الفرعية والتركيز على ما اتفقنا عليه من أصول وكليات العقيدة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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