سقوط المتهمين بقتل العريف عيسى فى قبضة الشرطة

تمكنت قوة مشتركة من شرطة المقينص بولاية النيل الابيض والقوات المسلحة حامية المقينص من إماطة اللثام عن قتلة الشرطي بولاية جنوب كردفان وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين

وأوضح اللواء شرطة حقوقي حسب الرسول عثمان مدير شرطة ولاية النيل الأبيض وفق المكتب الصحفي للشرطة أنه فور ورود البلاغ تحركت قوة مشتركة من شرطة ولاية النيل الأبيض والقوات المسلحة . بقيادة المقدم محمد ابراهيم قائد حامية المقينص تمكنت بعد متابعة لصيقة ومتواصلة من الوصول الي منطقة جانديل( مكان اختباء المتهمين ) الواقعة في الجنوب الغربي للمقينص تابعة لمحلية ابو جبيهة ولاية جنوب كردفان



حيث تم تطويق المنطقة وتفتيشها و القبض علي المتهمين الاساسين في بلاغ مقتل العريف شرطة عيسى كوه ادم التابع لشرطة محلية رشاد وهم



(ع يسكن جانديل )

(م يسكن جانديل).

(ب يسكن اللعوتة)



وضبط بحوزتهم عدد (1) موتر سوزوكي/احمر/ بدون لوحات

وعدد (1) موتر هونداي احمر



تم اقتياد المتهمين الي قسم المقينص بولاية النيل الابيض وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تسليم المتهمين الي قسم شرطة الترتر محلية التضامن جنوب كردفان لتكملة التحريات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)