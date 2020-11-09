مصدر حكومي: تعديل جديد لأسعار الوقود في السودان وإلغاء نظام السعرين الذي أظهرت تقارير وزارة الطاقة أنه خطأ

تفاقمت أزمة الوقود في معظم ولايات السودان عدا ولاية الخرطوم، بعد أن أعلنت الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.

وبحسب متابعات أخبار الخليج 365 تعاني مدن الولايات السودانية المختلفة أزمة حادة في البنزين والجازولين ووصل سعر جالون البنزين لأكثر من 1000 جنيه في السوق السوداء.

وفي تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج 365 كشف مصدر حكومي بوزارة الطاقة يوم الإثنين طلب عدم الإفصاح عن إسمه أن تقدم الحكومة لتعديل أسعار الوقود مرة أخرى وذلك عبر إعلان سعر موحد وإلغاء نظام السعرين الذي أظهرت تفارير الوزارة أنه خطأ كبير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)