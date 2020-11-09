الهلال يواصل إعداده ويتأهب للمغادرة إلى القاهرة

يواصل فريق كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراته في تمهيدي دوري الأبطال في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وانتقلت تدريبات الفريق إلى ملعب سلاح المهندسين، لإغلاق ملعب الفريق لمباراة المنتخب الوطني أمام غانا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويتأهب الأزرق وفق صحيفة اليوم التالى للمغادرة إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد أن اكتملت ترتيبات المعسكر الإعدادي الذي سيعقده الفريق بالدفاع الجوي.

كان الأزرق سباقا في انطلاقة تحضيراته بدون نجوم المنتخب الوطني وبحضور كبير للوافدين الجدد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)