جماهير المريخ ترفض أي عضو من المجلس السابق في لجنة التسيير

لم تحسم اللجنة الثلاثية التي كونها اتحاد كرة القدم السوداني أمر لجنة تسيير المريخ، وما تزال المشاورات جارية بشأن اختيار لجنة تلبي تطلعات وطموحات الجماهير، وتواجد أنصار النادي بأعداد كبيرة أمس أمام مكاتب إتحاد الكرة،
ورفضت الجماهير وفق صحيفة اليوم التالي ظهور أي اسم عضو من المجلس السابق في اللجنة التي ستم تكوينها في موعد أقصاه الأربعاء بحسب الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي واستقر الجميع على رئاسة حازم مصطفة للجنة جانب محمد عبد الله مازدا والفريق فاروق حسن محمد نور، وظهر في السطح اسم عادل أبوجريشة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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