كباشي يترأس إجتماع اللجنة العليا لإستقبال أطراف العملية السلمية

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الاثنين بالقصر الجمهوري إجتماع اللجنة العليا لاستقبال أطراف العملية السلمية الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان بحضور وزير الدفاع اللواء (م) يس ابراهيم ووزير الصحة المكلف دكتور أسامة عبدالرحيم، ورؤساء لجان الإستقبال وممثلين لأطراف السلام وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الناطق الرسمي بإسم لجان إستقبال قادة السلام البروفيسور يوسف محمد زين أن الإجتماع أجاز تصورات اللجان المختلفة في شكلها النهائي وبرنامج الإحتفال لإستقبال قادة السلام .

وأضاف يوسف وفق ( سونا) أن الإجتماع إستمع لتنوير مفصل قدمه وزير الصحة الإتحادي المكلف د. أسامة أحمد عبدالرحيم حول الوضع الصحى بالبلاد وضرورة أخذ التحوطات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا الأمر الذي نتج عنه إتخاذ قرار بأن يحتفل مواطنو كل ولاية في ولايتهم تزامنا مع إحتفالات ولاية الخرطوم.

وأشار يوسف إلى قومية هذه الإحتفالات وتحقيقها لواحدة من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وهي قيمة السلام الذي ينشده الجميع ليعود دفئا وأمناََ وسلاماََ ورخاء وإستقرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)