تجارب مبشرة لتوطين زراعة الأرز فى النيل الابيض

اعلن اسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الابيض دعمه للجهود المبذولة من قبل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية للتوسع في زراعة الأرز وتوطينه وتشجيع التنوع المحصولي بالولاية . وقال الوالي خلال مشاركته الاثنين بمدينة كوستي في تدشين عملية حصاد تقاوى الأرز الهوائي التي تنفذها وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وهيئة البحوث الزراعية، قال إن الولاية رائدة في إنتاج العديد من المحاصيل الغذائية والاقتصادية وجاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني موجها بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الزراعية المتاحة والميزات النسبية للارتقاء بالقطاع الزراعي بالولاية. Advertisements وأشارت المهندس السمحة احمد عبدالكريم المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية إلى سعي الولاية لإدخال محصول الأرز في الدورة الزراعية وتجميع منتجي الأرز التقليدي في جمعيات زراعية لتسهيل تقديم الخدمات الزراعية ورفع قدرات المزارعين . واكدت إمكانية إنتاج محصول الأرز في المجالين المغمور والهوائي وقالت ان الولاية لها تاريخ وتجارب في زراعة هذا المحصول تمكنها من الارتقاء بمحصول الأرز على مستوى السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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