تدوين بلاغ في مواجهة مطرب جماهيري

يواجه مطرب جماهيري بلاغاً في مواجهته بعد مُغادرته البلاد لإحياء حفل بالعاصمة المصرية القاهرة رغم استلامه العداد كاملا، وتعود التفاصيل وفق صحيفة السوداني الى أن أسرة العريس، عقدت اتفاقا مع المطرب لإحياء حفل زواج نجلهم وتم تسليمه العربون قبل ميقات الحفل،

وحسب العقد تم إكمال المبلغ قبل 48 ساعة، إلا أنّهم تفاجأوا بمغادرته إلى القاهرة لإحياء حفل وتمت إدانته بالملصقات الإعلانية للحفل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)