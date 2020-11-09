رئيس أركان الجيش الشعبي يقدم تنويراً حول إتفاقية السلام

قام رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان الفريق أحمد العمدة بادي بتقديم تنوير لضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (شكلة ملكية)حول إتفاقية السلام والترتيبات الامنية بحضور قادة الجبهة الثانية بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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