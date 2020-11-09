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بعد أن أصيبت بتشوهات عروس تشرع في فتح بلاغ ضد خبيرة تجميل معروفة

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شرعت عروس في فتح بلاغ ضد خبيرة تجميل مشهورة بعد اصابتها بتشوهات بوجهها بسبب استعمالها لكريم تفتيح البشرة قامت بتركيبه الخبيرة مؤكدة انه يعمل على تفتيح ونعومة البشرة إلا أن ما حدث غير ذلك واخبرتها بالأمر حتي تعمل على معالجته إلا أنها قابلت الامر بالسخرية والاستفزاز

وقالت العروس وفق صحيفة السوداني انها قامت بزيارتها فى المركز الا أنه تم أخبارها بان الخبيرة غادرت خارج البلاد في رحلة لن تطول

الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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