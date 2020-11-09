عاجل | تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الإثنين 9 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ حول التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي - أنه تم تسجيل 8 حالات تعافي، حيث أن الحالات الجديدة تتضمن 50 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 6 ولايات.

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وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 14 ألفًا و155 حالة بينها 1116 وفاة و9492 حالة تعافي.

وأكدت وزارة الصحة أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.