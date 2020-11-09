توت قلواك في أبوظبي برفقة الثورية

علمت مصادر أن وفد الجبهة الثورية الذي وصل إلى دولة الإمارات العربية ضم أيضاً مستشار رئيس جنوب السودان ورئيس الوساطة الجنوبية للسلام توت قلواك. ووصل وفد إلى أبوظبي اليوم بدعوة رسمية من دولة الإمارات باعتبارها ضامناً للعملية السلمية في السودان بحسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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