الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بالسلام

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ سيكون عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باستقبال قادة الأطراف الموقعة على إتفاق السلام جوبا وضيوف البلاد لهذه المناسبة بحسب (سونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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