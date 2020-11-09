رئيس المريخ ينفي الموافقة على منصب بلجنة التطبيع

نفى آدم سوداكال الأخبار التي نشرت في بعض المواقع الرياضية عن موافقته لتولي منصب نائب الرئيس في لجنة التطبيع المقترحة للمريخ.
وقال إنها معلومات مفبركة لا صحة لها، وأن موقفهم ثابت من ملف تعيين لجنة تطبيع، وهم مناهضون لكل المساعي وستستمر مناهضتهم وتمسكهم بقيام الجمعية العمومية بحسب ما هو معلن في فبراير القادم، وأن مسألة قبوله بمنصب نائب الرئيس لا تنسجم مع المنطق وهي غير مقبولة.
وعن إعداد الفريق أكد سوداكال بحسب صحيفة المواكب، أنهم يجتهدون في تلافي التعثر ومعالجة الوضع بعد انطلاقة الإعداد، واتهم رئيس المريخ عدداً من الجهات داخل النادي بزعزعة الاستقرار وتعمد تبخيس جهود الآخرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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