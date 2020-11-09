سوداكال ينقذ “نجم التسجيلات” من “مقلب” قطب مريخي

كشف مصدر موثوق عن ارتداد شيك أحد لاعبي المريخ “نجم التسجيلات”، والذي تكفل به أحد أقطاب نادي المريخ قيمته 5 مليار جنيه.

وكان سوداكال قد دفع 5 مليار جنيه للاعب، في حين أن القطب المريخي سلم اللاعب وعبر مندوبه في السودان شيكاً بقيمة 5 مليار جنيه، ولكن الشيك ارتد وأغلق القطب هاتفه.

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وبحسب صحيفة المواكب، كاد الأمر أن يتسبب في تحول مسار اللاعب إلى الهلال، لولا تدخل سوداكال الذي قام بعلاج الأزمة، بتسليم اللاعب مبلغاً مالياً قدره 5 مليار جنيه كاش بجانب 5 مليار سلمت له عقب التوقيع في كشوفات المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)