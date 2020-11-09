سوداكال ينقذ “نجم التسجيلات” من “مقلب” قطب مريخي

كشف مصدر موثوق عن ارتداد شيك أحد لاعبي المريخ “نجم التسجيلات”، والذي تكفل به أحد أقطاب نادي المريخ قيمته 5 مليار جنيه.
وكان سوداكال قد دفع 5 مليار جنيه للاعب، في حين أن القطب المريخي سلم اللاعب وعبر مندوبه في السودان شيكاً بقيمة 5 مليار جنيه، ولكن الشيك ارتد وأغلق القطب هاتفه.
وبحسب صحيفة المواكب، كاد الأمر أن يتسبب في تحول مسار اللاعب إلى الهلال، لولا تدخل سوداكال الذي قام بعلاج الأزمة، بتسليم اللاعب مبلغاً مالياً قدره 5 مليار جنيه كاش بجانب 5 مليار سلمت له عقب التوقيع في كشوفات المريخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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