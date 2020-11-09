تحدّث بألمٍ.. ريشموند يحكي كواليس رحيله ويكشف خدعة سوداكال

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺭﻳﺸﻤﻮﻧﺪ ﺍﻧﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ لمصادر، ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺭﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ، ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲّ ﺍﻟﻤﺴؤﻮلون ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻨﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻟﻠﻤﺮﻳﺦ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻛﻨﺖ أﻧﻈﺮ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻷﻧﻨﻲ ﻋﺸﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺳُﻮﺀ ﺍﻟﻤُﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻟﺬﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺗُﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺭﺍتبي ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ.
ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺭﻳﺸﻤﻮﻧﺪ: اﺗّﻔﻖ ﻣﻌﻲ ﺳﻮﺩﺍﻛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻲ ﺭﺍﺗﺐ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺳﻴﺴﻠِّﻤﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ (ﻏﺪﺍً) ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻭﻭﻗّﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ! ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﻨﻲ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺭﺍﺗﺐ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻀﻄﺮﺍً ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ بحسب صحيفة الصيحة، ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﻲ ﻣﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ (ﺳﻮﺩﺍﻛﺎﻝ) ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﺖ ﺃﻣﺮﻱ ﻟﺮﺑﻲ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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