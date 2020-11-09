مياه الخرطوم: مجهولون يسرقون محتويات بلف مياه من خط ناقل

أعلنت هيئة مياه ولاية الخزطوم ان مجهولين تمكنوا من سرقة محتويات بلف مياه من خط ناقل 48 بوصة في منطقة غرب الحارات بمحلية كرري ما أدي لتوقف امداد المياه بالمنطقة.

وأبان مدير عام الهيئة مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد في تعميم صحفي اليوم (الاثنين) بحسب (سونا)، ان السرقة التي وقعت أمس أدت لتوقف إمداد المياه في مناطق كرري، الثورات، أم بده شمال، دار السلام، الفتح وأم درمان القديمة، منوهاً إلى ان سرقات البلوفة من الخطوط الناقلة عمل تخريبي ضرره يقع علي الهيئة والمواطن في آن واحد.

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وقال ان تكرار الظاهرة يشكل خطراً علي الامداد المائي في الولاية ويكلف الهيئة مبالغ طائلة في عملية الشراء والصيانة، مطالباً بتكثيف دوريات الشرطة للحد من هذه السرقات، مناشداً في ذات الوقت المواطنين في محليات الولاية بالتبليغ الفوري عن أي ظواهر مريبة في مناطق خطوط المياه الناقلة والبلوفة الخاصة بها.

وفي سياق مختلف كشف مهندس السادات ان ارتفاع (الفولت) أدي إلى أن تعمل محطة مياه سوبا بالمولدات ليومين متتالين، موضحاً ان ذلك قلل من إنتاجية المياه بالمحطة والمياه الداعمة لشبكات مناطق سوبا، الأزهري، عد حسين، الصحافة، جبرة، أبو آدم والكلاكلات، مناشداً شركة توزيع الكهرباء بسرعة التدخل لصيانة الأعطاب التي حدثث في المحطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)