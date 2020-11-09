الأندية السودانية تُسابق الزمن لإرسال الكشف الأفريقي

خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم، الأربعة أندية السودانية التي تشارك في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الهلال والمريخ والأمل عطبرة وهلال الأبيض، بضرورة حسم أمر الشطب وإكمال الكشف الخاص باللاعبين بشكل نهائي خلال ساعات اليوم أو غداً. Advertisements وذلك بحسب صحيفة الصيحة، لأن (كاف) طالب بإرسال الكشف الأفريقي كحد أقصى يوم 10 نوفمبر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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