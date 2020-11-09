رئيس أهلي برج بوعريريج الجزائري: نسعى للوصول إلى حل مُرضٍ بشأن الغربال

تحدث نذير بوزناد، رئيس فريق أهلي برج بوعريريج الجزائري، لمصادر بخصوص أزمة انتقال اللاعب السوداني محمد عبد الرحمن الغربال إلى فريق مولودية الجزائر، وكشف حقيقة مفاوضات فريق الهلال السوداني لضم اللاعب. وأكد بوزناد أن أزمة الغربال لم تبرح مكانها، نافياً في الوقت نفسه ما يتردد بخصوص اكتمال صفقة انتقال اللاعب إلى مولودية الجزائر، وحل أزمة قيده بصورة رسمية في صفوف فريق المولودية.

وبخصوص قرار الغربال اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال بوزناد إن فريق أهلي البرج أعار اللاعب، ملمحاً إلى أنه غير معني بقرار الغربال اللجوء إلى فيفا وأن إدارة فريق مولودية الجزائر هي التي تتحمّل المسؤولية.

ويرى بوزناد أن اللجوء إلى التقاضي من قبل أهلي بوعريريج في ظل عدم اعتراف إدراة مولودية الجزائر بالصفقة سابقٌ لأوانه، وأنهم ما زالوا في مرحلة مُحاولة الوصول إلى مخرج ودي مُرضٍ لجميع الأطراف.

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وكشف رئيس مجلس إدارة الفريق الجزائري بحسب صحيفة الصيحة، أنهم لم يتلقّوا أيِّ طلب رسمي أو استفسار من إدارة الهلال السوداني بخصوص ضم اللاعب، بالرغم من إعلان إدارة الفريق السوداني اعتزامها استعادة خدمات اللاعب.

وتعليقاً على رفض إعارة اللاعب بدر الدين دحلال من قِبل فريق المولودية بعد فشل صفقة الغربال، قال نذير بوزناد: “إدراة الأهلي هي التي رفضت استقدام اللاعب وليس العكس”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)