لجنة الاستئنافات توضِّح تفاصيل جديدة بشأن حي العرب بورتسودان

قال رئيس لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني، عبد العزيز سيد أحمد، إنّ لجنته لم تجتمع لبحث فحص نادي حي العرب بورتسودان، مشيراً إلى أنّهم سيعلمون على الإطلاع عليه ومن ثمّ اتّخاذ القرار.
وأوضح عبد العزيز في تصريحٍ لمصادر أنّ اللجنة ستعمل للإطلاع على طلب حي العرب المقدّم، ومن ثم اتّخاذ قرارٍ بشأنه.
وكانت أنباء قد أشارت في وقتٍ سابق بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ لجنة الاستئنافات قرّرت خصم ست نقاط من ناديي الهلال والمريخ على خلفية شكوى حي العرب بورتسودان في مشاركة اللاعب أحمد طبنجة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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