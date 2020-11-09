والى جنوب دارفور يتوعد مخالفي أمر تنظيم الوقود

وجه والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق، بتطبيق القانون على كل من يُخالف الأوامر والموجهات المتعلقة بتنظيم وصرف الوقود بالطلمبات.

وتوعد خلال مخاطبته، القوات المشتركة العاملة في تنظيم صرف الوقود بقسم شرطة نيالا وسط أمس بحسب صحيفة الصيحة، بعدم التهاون ومجاملة أي شخص يخالف أوامر تنظيم صرف الوقود، وقال إن الوقود المدعوم من الدولة يأتي للخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الناس (المواصلات، الزراعة المروية والمياه)، بجانب المُؤسّسات الحكومية بالدولة وسيذهب إلى أغراضه.

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وأصدر الوالي أمس الأول، القرار رقم (127/ 2020م) منع بموجبه تزويد العربات غير المقننة (البوكو) والتي لا تحمل لوحات من محطات الوقود “البنزين والجازولين” المدعوم، على أن يتم تزويدها فقط من الوقود الحر تُحدِّدها إدارة النقل والبترول لهم طبقاً للقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)