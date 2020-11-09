استقرار السلع وتراجع في السكر

تشهد أسواق الخرطوم حالة من الركود والكساد ما انعكس على استقرار الاسعار وعزا التجار ذلك لضعف القوى الشرائية وترقب المواطن للمزيد من التراجع .

واشار تاجر سكر ببحري الحاج حسن لمصادر، الى ان الانتخابات الامريكية في القطاع التجاري لا تمثل اثرا كبيرا سواء في تراجع الاسعار او الارتفاع فيتوقف على سعر الصرف بالسوق الموازي، واصفا الرؤية بالضبابية عقب الانتخابات الامريكية واثرها على السودان لانها دولة مؤسسات فالقرارات لاتتغير بالرؤساء، مبينا ان سعر جوال السكر زنة (50) كيلو بسعر (5,900) جنيه بدلاعن (6,100) جنيه، وقال ان هنالك توقعات بطرح إنتاج سكر كنانة منتصف الشهر الجاري لموسم حصاد القصب، مضيفا طرح سكر كنانة بسعر مناسب ربما ينعكس على تراجع الاسعار بالاسواق .

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيى آدم وفقاً للمصدر، ان استقرار الاسعار نتيجة لركود وضبابية الموقف السياسي خاصة بعد الانتخابات الامريكية، مبينا ان سعر جوال السكر تراجع الى (5,900) جنيه لزنة (50) كيلو واستقر سعر زيت الطعام عبوة (36) رطلا في(6) آلاف جنيه.

وأشار تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك لاستقرار الأسعار، مبينا ان سعر لبن البودرة (2) كيلو وربع (3,5) الف جنيه اما كيلو العدس (250) جنيها، فيما استقر سعر زيت الفول في (7) آلاف جنيه لعبوة (36) رطلا واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة (850) جنيها وسعر القطعة (40) جنيها اما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (50) جنيها، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جراما الى (800) جنيه بدلا عن (600) جنيه.

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واضاف تاجر سلع بامدرمان محمد عوض بان هنالك استقرارا في اسعار السلع بالسوق، وأوضح ان البضاعة متوفرة بالاسواق وهنالك توقعات بتراجع الاسعار، مبينا بحسب صحيفة السوداني، ان سعر كيلو السكر (120) جنيها، بينما استقر سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو الباكت الى (1,500) جنيه وسعر الكيلو (160) جنيها ودقيق زادنا (150) جنيها للكيلو.

واشار لمعاناة السوق هذه الفترة من الركود وكساد وضعف القوى الشرائية نتيجة الغلاء .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)