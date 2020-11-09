مجلس نظارات البجا يجدد تمسكه بمخرجات مؤتمر سنكات

جدّد المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا المستقلة، تمسُّكه بمخرجات مؤتمر سنكات ولا تراجع عنها، وأكد إمكانية إغلاق الموانئ والبوابة بإشارة واحدة من قياداته، وأعلن استعداده لتقديم جحافل الشهداء في سبيل الحفاظ على أرض السودان وهويته.

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وطالب رئيس المجلس، الناظر سيد محمد الأمين تِرِك، الحكومة الانتقالية ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بمراجعة المؤسسات الداخلية، ونوه إلى ما أسماه “الاحتلال الناعم” يحدث في شرق البلاد، وقال خلال لقاء جماهيري بالبحر الأحمر أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنهم تجاوزوا مسارات جوبا بتحالفات عريضة شملت شمال وشرق البلاد ووسطه والخرطوم وكردفان الكبرى، وإنه لا مجال غير تنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات.

من جانبه، أعلن مقرر المجلس عبد الله أوبشار، جاهزيتهم لتقديم الشهداء لرفض وجود الجبهة الثورية في شرق السودان، وطالب بإيقاف جمعية الشحن والتفريغ بالموانئ الرئيسية وعدم السماح لحديثي الجنسية بالعمل في الموانئ، وقال إنّ مَخرجات مؤتمر سنكات خطٌ أحمر لا يمكن التراجع عنها إطلاقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)