عاجل.. وزير الخارجية يلتقى بمجموعة ممثلة للاتحاد الأوروبي

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الإثنين 9 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
التقى وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين بمجموعة ممثلة للاتحاد الأوروبي برئاسة نائب سفير الاتحاد الأوروبي دانيل فيس وسفير جمهورية إيطاليا جيان لويجي فالسو وممثل سفارة جمهورية هولندا شورد سميت والقائمة بالأعمال السويدية .
وناقش الاجتماع سُبل التعاون والدعم والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بين السودان والاتحاد الأوروبي، كما بحث الجانبان وضع خطة لبدء الحوار الاستراتيجي بينهما.
من جانبه عبّر الوزير المكلف عن استعداد السودان للعمل مع الاتحاد الأوروبي وتطلعه لشراكة الأخير ودعمه في إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب وتزويدها بالاحتياجات الاساسية كالمياه والسكن وتعزيز التعايش السلمي وذلك لضمان تنفيذ اتفاق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بمخاطبة جذور أسباب النزاع. كما أكد الوزير أهمية الشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة.
على صعيد آخر، استعرض نائب سفير الاتحاد الأوروبي خطة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الجديدة للقرن الأفريقي وأهم اولوياتها المتمثلة في قضايا البحر الأحمر والتحول الديمقراطي وتعزيز الأمن الإقليمي والتعافي بعد جائحة كورونا.
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