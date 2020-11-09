عاجل.. وفدٌ من الجبهة الثورية يصل الإمارات

الإثنين 9 نوفمبر 2020 وصل وفدٌ من الجبهة الثورية السودانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة رسمية منها.

وقاد الوفد رئيس الثورية التوم هجو، وعلي محمد حامد، ومحمد علي قرشي، ومحمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، و3 آخرين. تأتي الزيارة في إطار دور الإمارات كضامن للعملية السلمية في السودان.

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