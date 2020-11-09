(الأمة القومي) ينفي عقد لقاءات سرية ويكشف عن لقاء (مشبوه) للشيوعي

فند نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء م. فضل الله برمة ناصر، اتهام الحزب الشيوعي لعناصر بالحرية والتغيير بعقد اتفاقات سرية مشبوهة داخل وخارج البلاد، وأكد أن جميع اتفاقات التحالف فوق الطربيزة.

وقال برمة لمصادر إن الشيوعي هو من عقد لقاءات مشبوهة خارج البلاد، وأشار إلى لقائه برئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكد أن الشيوعي أبرم اتفاقاً لم يطلع تحالف الحرية والتغيير عليه.

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وتساءل ناصر بحسب صحيفة المواكب: لماذ انسحب الحزب الشيوعي من الإجماع الوطني وهو الذي كونه، مشدداً على ضرورة جمع الصف الوطني في الوقت الراهن ومقابلة القضايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)