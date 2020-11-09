النيابة توجه تهماً لـ(عبد الرحيم محمد حسين)

وجهت النيابة العامة، تهماً لوالي الخرطوم الأسبق، في النظام السابق عبد الرحيم محمد حسين، بالثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تحت المادتين (5 و6)، بجانب مواد أخرى من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وكشفت مصادر أن نيابة مخالفات الأراضي، وجهت تهماً لعبد الرحيم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه ومواد القانون الجنائي المتعلقة بالممتلكات والأراضي والعقارات والمنقولات، ووفقاً للمصادر تم تأييد قرار التهمة من قبل وكيل أول وأعلى النيابة، وقالت “أصبح البلاغ جاهزاً للإحالة للمحكمة”.
وذكرت المصادر أن النائب العام وجه بضم البلاغات المشابهة التي يواجهها عبد الرحيم في نيابتي الفساد والتحقيقات المالية ومخالفات الأراضي، ومن ثم تتم إحالة الملف للمحكمة في بلاغ واحد، وأوضحت أن نيابة الأراضي وجهت تهم الثراء الحرام والمشبوه، وفقاً للتفويض الممنوح للنظر في جملة من البلاغات التي منها الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ والضرائب والزكاة.
وخضع عبد الرحيم بحسب صحيفة الصيحة، لإجراءات التحري والتحقيق من قبل نيابتي الفساد والأراضي في بلاغات تتعلق بتعويضات الجيش السوداني التي دفعتها الأمم المتحدة، ويواجه الاتهام في التصرف بتعويضات منحت لضباط الجيش السوداني إبان توليه وزارة الدفاع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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