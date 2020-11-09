شاهد.. فيديوهات نادرة: الشيخ الراحل نورين محمد صديق يمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام بــ(الطار) وبصوت عذب وجميل

قد لا يعرف الكثيرين أن الشيخ والمقريء السوداني الذي رجل الجمعة الماضية إثر حادث حركة أليم نورين محمد صديق من أبرز مادحي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر الشيخ الراحل في عدد من المقاطع وهو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عذب وجميل رفقة بعض مادحي الرسول الكريم.

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الشيخ الذي اهتزت لوفاته وزملائه مواقع التواصل الاجتماعي اصبح حدث بارز على السوشيال ميديا وحققت مقاطع الفيديو التي يتلو فيها القرآن الكريم مشاهدات فلكية, وقد تفاجأ بعض محبي شيخ نورين بالمقطع التي ظهر من خلالها وهو يمدح بالطار رفقة عدد من المداح.

ووصف المتابعين الشيخ الراحل بصاحب الصوت العذب والمميز وأكدوا أن الراحل كان مبدع في كل شيء, وتمنوا أن يجعل الله الخير في ذريته وأن يسير الأبناء الصغار على خطى والدهم الشيخ الجليل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)