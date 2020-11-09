الشيوعي يُعلن تكوين تحالف وسحب البساط من “قحت”

أعلن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صدقي كبلو عن قيام تحالف يضم حزبه وتجمع المهنيين وعدداً من الكيانات، وكشف عن تغيير جديد قادم سيسحب البساط من حاضنة الثورة “قوى إعلان الحرية والتغيير”.

وقال كبلو بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن توقيت إعلان الانسحاب جاء بعد تقييم فترة الحكومة الانتقالية، وتوصل حزبه إلى أن محاولات إجراء عملية الإصلاح التي تحقق أهداف الثورة غير مجدية، والأخطاء تزداد وتتراكم ولا يوجد من يأخذ بعملية التصحيح ومجلس التغيير “ما مشى لي قدام”.

Advertisements

وأضاف كبلو بحسب صحيفة الصيحة، بأن التغيير القادم والذي يتكون من بعض أحزاب الحرية والتغيير والجبهة الثورية، هو أحد الأسباب التي دعت حزبه للانسحاب من التحالف الحاكم، وذكر أن الحزب تفاجأ بالتوقيع من قبل تحالف الحرية والتغيير على بنود في اتفاقية السلام كانت ترفض من الشيوعي ومجلس الحرية والتغيير، بجانب موافقة بعضهم على التطبيع مع دولة إسرائيل، وشدد على أن الحرية والتغيير لم تعد جهة واحدة متماسكة.

وقال كبلو إن الأزمة الاقتصادية تزداد وتتفاقم ولن يصبر عليها المواطن. وتابع “الكلام عن الجوع ولا الكيزان، لن يكون الجوع خيار الشعب ولا الكيزان خيارهم، والحديث عمن هو البديل سيأتي به الشعب كما فعل مع الإنقاذ”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)