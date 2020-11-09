تمهيدية الزراعة: لجنة إزالة التمكين بها أعضاء من النظام البائد وأبناء المجاهدين

كشف تحالف اللجان التمهيدية النقابية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم عن اشتمال لجنة إزالة التمكين بالوزارة أعضاء من منسوبي النظام البائد وأبناء الشهداء “المجاهدين”.

واتهم التحالف في الوقت ذاته المديرة العام للوزارة باتباعها مسلك الثورة المضادة ، وأنها تعمل على تأمين خروج آمن لبعض منسوبي النظام البائد.

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وتمسك تحالف اللجان باقالة المديرة العام، واستنكر وجود تنسيقية تابعة لقوى الحرية والتغيير بالوزارة ورفض استمرارها لجهة أن مؤسسات الخدمة المدنية ليست المكان المناسب للعمل الحزبي ، وشدد على ضرورة محاصرة من وصفهم بالعناصر الانتهازية والمشبوهة التي تدثرت بروح الثورة.

ودلل تحالف اللجان التمهيدية النقابية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية تلك الاتهامات في بيان بحسب صحيفة الجريدة، بأن المديرة العام للوزارة عندما تم حل مجلسي صندوق تنمية الزراعة وشركة تقانة النخيل لجأت إلى تعيين مجلس جديد دون فتح تحقيق أو مراجعة مالية لإدارات المجلسين ، وانتقد طريقة إدارتها لكشوفات التنقلات بالوزارة، ولوح بالتصعيد الثوري في حال استمرار التجاهل للوضع المختل في الوزارة من قبل والي ولاية الخرطوم الحالي، وأردف ستظل كل الخيارات متاحة لنا أمام هذا العبث والفوضى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)