هيئة محامي دارفور: مذكرة أعضاء النيابة المطالبة بإقالة النائب العام تقنن للفوضى

انتقدت هيئة محامي دارفور المذكرة التي تقدم بها أعضاء النيابة العامة لمجلس السيادة في الثامن عشر من الشهر الماضي والتي طالبوا فيها بعزل النائب العام ، وأرجعت هيئة محامي دارفور انتقاداتها للمذكرة لأنها تقنن لإهدار إستقلالية النيابة العامة ، وقد تصيبها في مقتل.

وقالت في تعميم صحفي عقب لقائها بالنائب العام أمس بمكتبه، النائب العام هو صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة ، واللجوء لمجلس السيادة في المطالبة بعزله بغض النظر عن اسبابه ، ومن دون الرجوع للقانون ، بمثابة فتح نافذة للفوضى.

وأوضحت الهيئة بحسب صحيفة الجريدة، أنها استمعت لإفادات النائب العام وردوده على ما جاء المذكرة وفي مسائل و قضايا أخرى لم ترِد بها.

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وحول مرجعية وسند تأسيس نادي أعضاء النيابة العامة تعهدت الهيئة بأنها ستواصل التماس الإفادات من النائب العام حول كافة اللجان التي سبق له أن شكلها وسير أعمالها، ومثلت لذلك ببلاغ اليوناميد بمدينة نيالا وقضية مقتل أربعة من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)