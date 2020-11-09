الطاقة: (6) مليارات برميل احتياطي السودان من النفط

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، عن احتياطي نفطي بالبلاد يصل لـ(6) مليارات برميل.

وقال حامد خلال ندوة الجمعية السودانية لتطوير الأعمال (سبدا)، التي نظمتها حول صناعة النفط وتحديات زيادة الإنتاج أمس الأول، إن الحكومة الانتقالية إذا نجحت في مجال النفط يمكن أن تحل كل مشاكل البلاد الاقتصادية لارتباط القطاع بكل مقومات النهضة الاقتصادية.

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وانتقد حامد بحسب صحيفة الصيحة، دور رجال الأعمال السودانيين، وقال إن دورهم في القطاع دون الطموح المطلوب، بالرغم من أهميته وكونه من أهم القطاعات جذباً للاستثمار، والذي يحتاج للاستثمار في عدد من القطاعات (المصافي والتكرير، النقل، التوزيع والاستكشاف)، ودعا رؤوس الأموال الوطنية للدخول إلى القطاع، وأعلن عن حوافز ضخمة لتسهيل عمل المستثمرين السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)