قيادي بالتغيير: خروج الأحزاب من التحالف سيناريو متوقع

أقر القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير والمؤتمر السوداني نور الدين بابكر بأن خروج الأحزاب من التحالف سيعمل على إضعافه . Advertisements وقال في تصريح خاص لمصادر : كلما أصبحت مكونات التحالف موحدة فإنها تستطيع تقديم أداء سياسي أفضل ووصف سيناريو انسحاب الحزب الشيوعي و تجميد أحزاب أخرى نشاطها في التحالف بالسيناريوهات المتوقعة. وأشار بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن الحاضنة السياسية كان لديها خيارين فقط إما أن تمضي في إصلاح ذاتها بسبب التباينات الفكرية والايدلوجية بداخلها، أو خروج الأحزاب السياسية من التحالف واعتبر أن هذا هو السيناريو الأسوأ . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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