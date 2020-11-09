  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق9 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة الوفاق:

البرهان: نتطلع لشراكة مع الإدارة المنتخبة في واشنطن

مسار تجمع المعلمين يطالب بتكوين نقابة وطنية

فرنسا تعلن دعم السودان باربعة ملايين يورو سنويا

تاور يشدد على معالجة اشكالات العائدين من جنوب السودان

صحيفة السوداني الالكترونية:

إثيوبيا: تعديلات وزارية في الخارجية ورئاسة الأركان وجهاز الأمن والشرطة

الشفافية السودانية : (90)% من سوق الاتصالات في قبضة مستثمرين أجانب

كباشي: اتفاق حمدوك والحلو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق

الدقير لـ(السوداني): نأسف لحالة التبايُن والتباعُد وسط قوى الثورة

منصة كورونا تدفع بعدة توصيات لوزارة الصحة

صحيفة السوداني الدولية:

توجيه تهمة لمدان بتزوير أوراق حكومية وتأشيرات دول مختلفة

ضبط خليه تزور استمارات تجنيد وعضوية باسم إحدى الحركات الموقعة على اتفاقية السلام

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

في ندوة دور الاتصالات: خبراء يدعون إلى شركة وطنية كبرى للاتصالات

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صحيفة صوت الأمة:

البرهان وحمدوك وحميدتي يهنئون بايدن بالرئاسة الأمريكية

قوات إثيوبية تطلب الحماية من الجيش السوداني

الطاقة: 6 مليار برميل احتياطي السودان من النفط

خلافات عاصفة تجتاح لجنة المعلمين بالخرطوم

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان : نتطلع لشراكة مع الإدارة الامريكية المنتخبة لبناء علاقات مستدامة

الطاقة : (6) مليار برميل احتياطي السودان من النفط

فرنسا تعلن عن دعم سنوي للسودان بأكثر من (4) ملايين يورور

وكلاء الوزارات يبحثون تنفيذ مقررات المؤتمر الاقتصادي

صحيفة أخبار اليوم:

تصريحات جديدة للنائب العام حول محاولة إغتيال حمدوك

قراءة في بيان انسحاب الشيوعي من تحالف قوي الحرية والتغيير

وكيل وزارة الاعلام : التصديق لصحف جديدة بعضها واجهات للنظام البائد

نبيل أديب: الدستـور أمر يخص الجميع

مزارعون بابوحمد يدعون لجنة ازالة التمكين لمراجعة المشاريع الاستثمارية

صحيفة الوطن:

الشيوعي: شرعنا في تكوين تحالف جديد وليس لدينا ممثل في الحكومة

استمرار التوترات في إثيوبيا وابي أحمد يقيل قائد الجيش ومدير المخابرات

نقابة عمال الموانئ تعلن عن اعتصام شامل لمدة ٣ أيام

مسار المعلمين تطالب بنقابة حرة وتتهم اللجنة بممارسة التمكين

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)