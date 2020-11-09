فقد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني؛ أعصابه، وانفجر غاضبا؛ في وجه الصحفي علي الدالي، حيث وجه له الأخير حُزْمَة أسئلة؛ حول “عدم شرعية إنشاء وزارة التجارة للشركة السودانية لاستيراد السلع الإستهلاكية، التي تنافس القطاع الخاص، ولماذا لم يتم طرح وظائف الشركة في الصحف، وكيف تم تعيين الموظفين، بالإضافة لفشل برنامج سلعتي”.
فرد مدني وفق صحيفة السوداني بالقول: (دي تفاصيل ساكت، وانتوا زمن الكيزان كنتوا بتخافوا، وما بتقدروا تسألوا زي الأسئلة دي). واضاف: (بعضكم عاوزين يسقطوا الحكومة، بمثل هذه الأسئلة؟). وقال الوزير، في ندوة اقتصادية بدار التجمع الاتحادي بالخرطوم ٢، للدالي: (انت ما عندك علاقة بالصحافة)، فرد عليه الدالي (خير.. لكن انت الما عندك علاقة بالوزارة، لانه يوجد شبه اجماع على انك فاشل).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدني عباس لصحفيين : (انتوا عايزين تسقطوا الحكومة وزمن الكيزان كنتوا بتخافوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.