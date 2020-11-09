عاجل.. رئيس مجلس السيادة يطلع على جهود الإدارة لمعالجة مشكلة الشرق

الإثنين 9 نوفمبر 2020

أطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على جهود وفد الإدارة الأهلية لمعالجة مشكلة شرق السودان.



وذكر مجلس السيادة السوداني، أن البرهان التقى مع وفد الإدارة الأهلية الخاص بتسوية الأوضاع في شرق السودان.

وقال محمد يعقوب ناظر قبيلة الترجم، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوفد عقد سلسلة من اللقاءات في إطار مساعيه لمعالجة هذه القضية، حيث كان التقى مع الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأطلعه على المجهودات التي قام بها في هذا الصدد.

وأضاف أن الوفد استمع اليوم إلى موجهات ونصائح من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ستعينهم في أداء عملهم وإنجاز مهمتهم، لافتا إلى أنه حدث توافق تام في الرؤى و الأفكار بشأن تسوية الأوضاع في شرق السودان.

وأوضح أن اللقاء أكد ضرورة الاسراع في معالجة مشكلة الشرق، معربا عن أمله في أن تُكلل جهود وفد الإدارة الأهلية بالنجاح في معالجة الوضع في شرق السودان.