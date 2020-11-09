منصة كورونا تدفع بعدة توصيات لوزارة الصحة

دفعت منصة مواجهة كورونا، بعدة توصيات لوزير الصحة المكلف، أبرزها حظر التجمعات بكافة أشكالها لمدة محددة يتم خلالها تقييم الوضع، كما أوصت المنصة بحسب بيان صحفي وفق صحيفة (السوداني) بتفعيل مراكز العزل الصحي وتأهليها، خاصة مستشفى يونيفرسال

وفتح كل عنابر كورونا، وتخصيص ميزانية من وزارة المالية لتوفير الأدوية والمعدات الطبية وتفعيل خطوط التبليغ، وتوفير المعدات اللازمة، كما طالبت المنصة، رئيسي مجلسي السيادة والوزراء بمخاطبة الشعب السوداني لزيادة الوعي وإحاطة المواطنين علماً بأعداد الحالات ومدى الخطورة المتوقعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)