محمد الفكي يعد بإنهاء مشاكل مياه الشرب في القضارف

أكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ضرورة إكمال تنفيذ مشروع مياه القضارف والذي وصل العمل فيه نسبة 88%.
ووجه الفكي خلال تفقده اليوم الأحد، المشروع، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة بتوفير التمويل اللازم لإكمال المشروع وإنهاء معاناة مواطني القضارف في الحصول على مياه الشرب.
في وقت اطلع فيه على قضايا ومشكلات المواطنين المهجرين بمنطقة سدي أعالي عطبرة وسيتيت، معلناًَ عن قيام مؤتمر لمناقشة قضايا كل المواطنين المهجرين من قيام السدود في البلاد والخروج بتوصيات تدفع بجهود الدولة لمعالجة قضاياهم. وأشار الفكي وفق صحيفة السوداني إلى أن مشكلة المواطنين المهجرين موروثة منذ العهد البائد وتبذل الدولة حالياً جهوداً مقدرة لمعالجتها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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