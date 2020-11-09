كرم مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. ياسر عبد الرحمن الكتيابي بمكتبه، ثلاثة أفراد من منسوبي شرطة ولاية الخرطوم وفق صحيفة السوداني لما تميزوا به من أداء وهم يعملون في حراسة فندق بوسط الخرطوم، حيث تعاملوا بحكمة مع أفراد مسلحين ينتمون لجهة نظامية جاءوا لاعتقال أحد نزلاء الفندق صدر بحقه أمر اعتقال قانوني بأمر من مجلس السيادة الانتقالي،

ولولا حكمة افراد الشرطة بوقع اشتباك بالأسلحة لحظة مداهمة القوة للفندق محاولين اقتحامه عنوة شاهرين السلاح لولا تصدي الأفراد لهم بالقانون. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الخرطوم تكرم أفراداً لحكمتهم في التعامل مع أفراد مسلحين ينتمون لجهة نظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.