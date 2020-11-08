وزير الصحة المكلف يتفقد مراكز العزل تحسباً لموجة جديدة من (كورونا)

تفقد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.أسامة حمد عبد الرحيم، مراكز عزل “كورونا” بولاية الخرطوم، وأوضح أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف على الاستعدادات لمجابهة جائحة كورونا وتحديد الاحتياجات الفعلية حتى يتم توفيرها.

ورافق الوزير خلال جولته على مراكز العزل مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة د. تهاني أمين، ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح، ومدير منظمة الصحة العالمية بالسودان د. نعمه سعيد،

وأكد أسامة وفق صحيفة اليوم التالي على الدور الكبير للكوادر الطبية ووصفهم بخط الدفاع الأول، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود من اجل مكافحة الوباء وناشد عبدالرحيم، المواطنين بضرورة الالتزام بارشادات وزارة الصحة والاهتمام بغسل الايدي وتعقيمها وارتداء الكمامات بجانب الابتعاد عن الازدحام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)