نقل نزلاء من سجني كوستي وربك الى مدينة النور الاصلاحية

أكد والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق اهتمام حكومته بتهيئة بيئة السجون والإصلاح وتقديم الدعم اللازم لمدينة النور الاصلاحيه بالولاية حتى تلعب دورها كاملا بما يتناسب مع الحقوق الإنسانية للنزلاء جاء ذلك خلال لقائه الاحد اللواء شرطة فيصل حاج عربي مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالسودان بحضور اللواء شرطة حسب الرسول عثمان مدير شرطة الولاية .
وقال والي النيل الابيض وفق (سونا) ان اللقاء بحث تكملة متطلبات مدينة النور الإصلاحية بالولاية والتي تم تصميمها بما يتوافق مع حقوق الإنسان، مشيرا الى انه استمع لتنوير ضاف عن الوضع في سجون الولاية مع التركيز على استفادة مدينة النور الإصلاحية من كليات تنمية المجتمع لتكثيف البرامج والجرعات التوعوية في تأهيل النزلاء
من جانبه قال اللواء شرطة فيصل حاج عربي مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح ان الهدف من زيارة النيل الابيض هو الوقوف على مدينة النور الاصلاحية والترتيبات الخاصة بنقل النزلاء من سجني كوستي وربك الى سجن مدينة النور الاصلاحية وكيفية تفعيل الأنشطة المصاحبة لهذه المدينة في البرامج التعليمية والثقافية والرياضية .
وأشار الى ان إدارته قدمت الدعوة للمجلس الأعلى للتدريب المهني لزيارة المدينة لتحديد موقع مركز التدريب المهني بالمدينة حتى تتمكن الادارة العامة للسجون والإصلاح من توفير معدات المركز واليات العمل لينخرط النزلاء في عمليات التدريب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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